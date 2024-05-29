Журналистка Ксения Собчак снялась в цветочном платье

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за новый образ в Instagram. 42-летняя Ксения Собчак была запечатлена в ярко-зеленом платье с цветочным принтом, которое дополнила белым жакетом, черными кроссовками и синей бескозыркой.
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