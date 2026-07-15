Эксперт назвал работу с бессознательными сценариями новым инструментом развития предпринимателей

Современное лидерство выходит за рамки классического бизнес-образования и управленческих практик. Если еще несколько лет назад основными инструментами развития руководителя считались MBA, стратегические сессии и коучинг, то сегодня все больше собственников компаний обращают внимание на внутренние психологические механизмы, которые напрямую влияют на качество принимаемых решений.