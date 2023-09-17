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«Скажите Онана, чтобы он перестал махать руками и использовал их, чтобы отражать удары». Каррагер о вратаре «МЮ»

«Скажите Онана, чтобы он перестал махать руками и использовал их, чтобы отражать удары». Каррагер о вратаре «МЮ»

Напомним, ранее бывший защитник «Ливерпуля» вспомнил, как вратарь «Манчестер Юнайтед» накричал на Харри Магуайра: «Харри был сломлен и ничего не ответил, хотя имел право.

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