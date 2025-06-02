Росстат: количество граждан России с двумя работами снизилось до миллиона человек

Данный показатель упал до исторического минимума Количество граждан России, которые одновременно заняты на двух и более работах, в первом квартале текущего года сократилось до исторического минимума, приблизившись к одному миллиону, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
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