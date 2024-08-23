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Самые крупные бренды: Роспотребнадзор нашел пестициды в известных марках чая

Самые крупные бренды: Роспотребнадзор нашел пестициды в известных марках чая

Производителям чая в России поручили разработать программу по исключению пестицидов из продукции. Об этом «Известиям» рассказали в Роспотребнадзоре по Татарстану, который выдал предостережения трем крупным участникам рынка, продававшим свою продукцию в супермаркетах SPAR и «Светофор».

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