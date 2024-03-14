В Краснодаре у кинотеатра "Аврора" компания Галицкого создаст новый ландшафт

По проекту планируется высадить свыше 250 деревьев, а также около 5 тыс. кустарников.В краевой столице компания Сергея Галицкого продолжает работы в рамках реконструкции знакового для города и его жителей объекта - кинотеатра "Аврора".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии