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Газета.ру

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Джабаров: Запад развернул масштабную кампанию по вмешательству в выборы в ГД

Джабаров: Запад развернул масштабную кампанию по вмешательству в выборы в ГД

Председатель комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров заявил, что Запад развернул масштабную кампанию по вмешательству в выборы в Госдуму.

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