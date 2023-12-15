Поддержка «Восточного Порта» позволила повысить качество лечения морских млекопитающих

АО «Восточный Порт» продолжает оказывать финансовую и организационную поддержку проектам приморских учёных, направленным на изучение и сохранение среды обитания прибрежной флоры и фауны в заливе Петра Великого Японского моря.
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