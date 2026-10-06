Юлия Пересильд посетила фестиваль с искусственным интеллектом

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд впервые появилась на публике после замужества, посетив фестиваль искусственного интеллекта в музее «Атом».
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