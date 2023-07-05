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Если бы исламский блок сделал с Францией то же, что Запад с Сирией

Если бы исламский блок сделал с Францией то же, что Запад с Сирией

Неделю назад итальянский профессор Алессандро Орсини поведал* своей публике очевидную истину: российский народ не поддержал мятежников, поскольку хочет пророссийского президента, а не проамериканского.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Но самое главное это Пощёчина Года,когда француз залепил её Микрону хааааааааа.
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18 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
той разницей, что в случае с Францией нет какой-то исламской страны, которая снабжала бы повстанцев автоматами и ручными гранатами, как западный блок поступил с сирийскими повстанцами.                                    Писали же же у митингующих французов появилось оружие,которое было  направлено в Украину? Писали же что Украина поступающее вооружение с запада,ес тацнл продают третьим сторонам. Украина их снабжает естественно что не бесплатно. Киевский режим в отличии от простых украинцев богатеет и богатеет. Кому война,а кому и Мати Ридна.
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18 час.

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