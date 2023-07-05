Если бы исламский блок сделал с Францией то же, что Запад с Сирией

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

той разницей, что в случае с Францией нет какой-то исламской страны, которая снабжала бы повстанцев автоматами и ручными гранатами, как западный блок поступил с сирийскими повстанцами. Писали же же у митингующих французов появилось оружие,которое было направлено в Украину? Писали же что Украина поступающее вооружение с запада,ес тацнл продают третьим сторонам. Украина их снабжает естественно что не бесплатно. Киевский режим в отличии от простых украинцев богатеет и богатеет. Кому война,а кому и Мати Ридна.