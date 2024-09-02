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Царьград

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Перечислены бюджетные направления для отдыха, которые не хуже Турции

Перечислены бюджетные направления для отдыха, которые не хуже Турции

Названы недорогие направления для отдыха за границей"Лента.ру" узнала от специалистов "Яндекс Путешествий", что одними из самых бюджетных туристический направлений являются Армения, Азербайджан, Абхазия, Египет и Кипр.

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