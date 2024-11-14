Срочно в магазин: любимый напиток россиян на грани подорожания к Новому году! Юлия ЧелкановаВнимание, любители чая! Подготовьтесь к не самым радужным известиям: согласно прогнозам экспертов, к наступлению Нового года цены на черный чай в пакетиках могут значительно возрасти — на 7-10%.