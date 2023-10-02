Вы не понимаете! Это не предательство, это другое! И вообще, я нормальная, это вы ненормальные!

Вы видите на фотографии прекрасного человека, теперь не нашу шахматистку, которой бессовестно все эти годы пользовалась моя страна.
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