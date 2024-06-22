В Петербурге изъяли более 2 тонн немаркированной воды

Составлены административные протоколы С октября по июнь Роспотребнадзор провел проверку торговых объектов изъял из петербургских магазинов больше 2 тонн немаркированной воды, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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