За что из "Песни года" вырезали еще и Леру Кудрявцеву с Катей Гордон

С

Странник

а кто сказал про "мастеров"? кто их назначил "мастерами"? особи, которые не знают больше никого? Одна тоже себя сама провозгласила "примадонной", другой "золотым голосом", третий "королем эстрады". И где эти мастера и остальная шелупонь сегодня? они что то доброе сделали для страны, кроме укрытиям налогов и чеса по корпоративам, да пения за государственные деньги? Так что не надо оскорблять Шамана, у себя из глаз сначала бревна вытащите.