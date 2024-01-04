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Свежие комментарии

За что из "Песни года" вырезали еще и Леру Кудрявцеву с Катей Гордон

За что из "Песни года" вырезали еще и Леру Кудрявцеву с Катей Гордон

Да, они тоже должны были петь на "Песне года". Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Правда, неизвестно за какие заслуги - они ведь ведущие, а не поющие.

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Комментарии
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С
Странник
а кто сказал про &quot;мастеров&quot;? кто их назначил &quot;мастерами&quot;? особи, которые не знают больше никого? Одна тоже себя сама провозгласила &quot;примадонной&quot;, другой &quot;золотым голосом&quot;, третий &quot;королем эстрады&quot;.  И где эти мастера и остальная шелупонь сегодня? они что то доброе сделали для страны, кроме укрытиям налогов и чеса по корпоративам, да пения за государственные деньги? Так что не надо оскорблять Шамана, у себя из глаз сначала бревна вытащите.
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4 час.
Владимир Байден
Дура старая. Нехер им было его вообще трогать. Он то им ,то сделал плохого, чем обидел кого? А этих идиотов жаба лушить начала. Вот пусть и получают то что заслужили
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1 час.
lidatima46 Тимощук
Ярослав  Дронов  замечательный   артист   очень   талантливый     композитор     И не  зря  народ  его   полюбил         Он   с конвертами   ездит    к нашим  ребятам    на  фронт  Так  что   милочка не надо  оскорблять  хорошего  человека   Стыдно  Вам  должно быть
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43 мин.

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