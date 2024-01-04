Да, они тоже должны были петь на "Песне года". Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Правда, неизвестно за какие заслуги - они ведь ведущие, а не поющие.
За что из "Песни года" вырезали еще и Леру Кудрявцеву с Катей Гордон
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С
Странник
а кто сказал про "мастеров"? кто их назначил "мастерами"? особи, которые не знают больше никого? Одна тоже себя сама провозгласила "примадонной", другой "золотым голосом", третий "королем эстрады". И где эти мастера и остальная шелупонь сегодня? они что то доброе сделали для страны, кроме укрытиям налогов и чеса по корпоративам, да пения за государственные деньги? Так что не надо оскорблять Шамана, у себя из глаз сначала бревна вытащите.
Ответить
4 час.
Владимир Байден
Дура старая. Нехер им было его вообще трогать. Он то им ,то сделал плохого, чем обидел кого? А этих идиотов жаба лушить начала. Вот пусть и получают то что заслужили
Ответить
1 час.
lidatima46 Тимощук
Ярослав Дронов замечательный артист очень талантливый композитор И не зря народ его полюбил Он с конвертами ездит к нашим ребятам на фронт Так что милочка не надо оскорблять хорошего человека Стыдно Вам должно быть
Ответить
43 мин.
Свежие комментарии