Роберт Шварцман: Кажется, шаг за шагом мы улучшаем машину

Prema RacingРоссийско-израильский пилот Prema Racing Роберт Шварцман подвёл итоги своей третьей гонки в американской серии IndyCar на этапе в Лонг-Бич, который для гонщика и команды завершился их лучшим результатом в турнире.
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