ГИЧС: Работы по восстановлению ситуации в стране продолжаются

По информации, собранной Центром по чрезвычайным ситуациям утром 9 января, в восстановлении ситуации в стране после сильных осадков в виде снега и мокрого снега задействованы почти 2600 специалистов и 1058 технических подразделений органов власти.
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