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Ракеты долетят за 10 минут, взрывы испепелят 99% людей: какой будет ядерная война между Россией и США, кто выживет

Ракеты долетят за 10 минут, взрывы испепелят 99% людей: какой будет ядерная война между Россией и США, кто выживет

Согласно официальным документам Министерства обороны США, оно намерено изучить последствия ядерного взрыва в России и Европе.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
США военным путем сменили правительства в 50 государствах.Последние Афганистан,Ирак,Ливия,чуть раньше Судан разделили.Это не война.Войну в 1953г проиграли в Корее.Две Кореи.Проиграли войну во Вьетнаме.Стало одно государство. В Остальных войнах работали коалиционные силы из множества государств.Ни Победы,ни поражения.Делят на всех участников коалицию.Германия напала на СССР.Польша напала на РСФСР в 1920г,СССР ввел войска по просьбе власти Афганистана.СССР объявил войну Японии.Так решено на Ялтинской конференции союзников. Финляндия участвовала в войне на стороне Германии.После наступления РККА вышла из войны.СССР получил Выборг и Порт-Калаут.Сегодня подписан указ об увеличении армии до 1,5 млн чел военнослужащих.Ждите мобилизацию для пополнения.
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1 час.
ВС
Владимир Сергеев
По Британии однозначно в первую очередь ядерными и предупредить заранее, что те кто выживет не смели отвечать, а сдавались, и останутся живыми.
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52 мин.
Олег Самойлов
пиндосрань самостоятельно ядерную войну НЕ начнет, ибо они ныне прекрасно понимают, что независимо от того, ОТКУДА ОНИ наносить удар будут, в ПЕРВУЮ очередь прилетит ИМ! А по тем базам, откуда будет наноситься удар, прилетит на несколько секунд позднее! И никакие &quot;Томагавки&quot; с любой их ПЛ особой роли не сыграют. НО! Для пиндосрании существует весьма серьезный момент - 10 процентов непереносимого ущерба.  А что такое 10% для пиндоссии? Это пара крупных городов и на сем война закончится!
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24 мин.

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