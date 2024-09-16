Ракеты долетят за 10 минут, взрывы испепелят 99% людей: какой будет ядерная война между Россией и США, кто выживет

VG Vasily Golov США военным путем сменили правительства в 50 государствах.Последние Афганистан,Ирак,Ливия,чуть раньше Судан разделили.Это не война.Войну в 1953г проиграли в Корее.Две Кореи.Проиграли войну во Вьетнаме.Стало одно государство. В Остальных войнах работали коалиционные силы из множества государств.Ни Победы,ни поражения.Делят на всех участников коалицию.Германия напала на СССР.Польша напала на РСФСР в 1920г,СССР ввел войска по просьбе власти Афганистана.СССР объявил войну Японии.Так решено на Ялтинской конференции союзников. Финляндия участвовала в войне на стороне Германии.После наступления РККА вышла из войны.СССР получил Выборг и Порт-Калаут.Сегодня подписан указ об увеличении армии до 1,5 млн чел военнослужащих.Ждите мобилизацию для пополнения.

ВС Владимир Сергеев По Британии однозначно в первую очередь ядерными и предупредить заранее, что те кто выживет не смели отвечать, а сдавались, и останутся живыми.