Во Франции 7 июля пройдет второй тур выборов в парламент

В первом туре лидировала партия Марин Ле Пен. Но чтобы кандидаты от ультраправых не заняли большинство мест в парламенте, альянс Макрона пытался договориться с левым блоком, в итоге более 200 политиков сняли свои кандидатуры со второго тураВ воскресенье, 7 июля, пройдет второй тур внеочередных парламентских выборов во Франции.