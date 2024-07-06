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Во Франции 7 июля пройдет второй тур выборов в парламент

Во Франции 7 июля пройдет второй тур выборов в парламент

В первом туре лидировала партия Марин Ле Пен. Но чтобы кандидаты от ультраправых не заняли большинство мест в парламенте, альянс Макрона пытался договориться с левым блоком, в итоге более 200 политиков сняли свои кандидатуры со второго тураВ воскресенье, 7 июля, пройдет второй тур внеочередных парламентских выборов во Франции.

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