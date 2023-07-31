«Терять теперь нечего»: Сатановский предложил России два дельных способа вразумить США

Президент института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» предложил России два эффективных способа вразумить США.
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