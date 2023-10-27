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Вопрос врачу: сколько бананов в день можно есть без вреда для здоровья?

Вопрос врачу: сколько бананов в день можно есть без вреда для здоровья?

Очень люблю бананы, могу есть их весь день, покупаю связку и съедаю. Можно ли так делать, не навредит ли это моему здоровью, ведь бананы сладкие и сытные? Существует ли безопасная норма этих фруктов в день? Марина, 29 лет Елена Манило Гастроэнтерология, иммунология, аллергология Гастроэнтеролог, гепатолог, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Личный сайт Уже не экзотика --> Хотя бананы не растут на территории нашей страны, они давно перестали считаться экзотическими фруктами.

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