В России оценили шаги мирной инициативы Венгрии по Украине

В вопросе мирного урегулирования украинского конфликта не все зависит от желания России и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.
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