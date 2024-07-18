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В России оценили шаги мирной инициативы Венгрии по Украине

В России оценили шаги мирной инициативы Венгрии по Украине

В вопросе мирного урегулирования украинского конфликта не все зависит от желания России и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.

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