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Царьград

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BFMTV: В Марселе стрельба убила 1 и ранила 4 человека

BFMTV: В Марселе стрельба убила 1 и ранила 4 человека

В ночь с 29 на 30 августа в Марселе произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и четверо ранены.

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