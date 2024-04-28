Международный фестиваль «Дорога на Ялту» соберет участников из 15 стран в Кремле

Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» пройдет в Государственном Кремлевском дворце. В этом году состязание соберет исполнителей из 15 стран, которые исполнят песни о Второй мировой войне на своих родных языках, передает ТАСС.
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