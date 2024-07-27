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На островах в Херсонской области добровольно сдались в плен 17 морпехов ВСУ

На островах в Херсонской области добровольно сдались в плен 17 морпехов ВСУ

В Минобороны РФ сообщили о добровольной сдаче в плен 17 морпехов ВСУ в Херсонской области.«17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ добровольно сдались в плен на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области», - говорится в сообщении.

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