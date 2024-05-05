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Закон и Порядок

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Они не нужны даже на родине? Глава СК Бастрыкин призвал закрыть границы для мигрантов

Они не нужны даже на родине? Глава СК Бастрыкин призвал закрыть границы для мигрантов

Александр Бастрыкин выразил крайне негативное отношение к миграционной политике России, призывая закрыть границы для мигрантов, которых, по его мнению, не ждут на родине.

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Комментарии
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реванш
Что у нас за власть такая? Что ей не интересно мнение главы СК а прислушивается к мнению всяких барыг?? Или хотите повторения 1917 года??? Все бабло украденное у Отечества с собой не заберёте.
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5 час.
Владислав Владислав
Визовый режим для всех мигрантов. И тотальные проверки ранее въехавших и получивших гражданство
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1 час.
Владислав Владислав
А СК это не власть ? Бастрыкин, так, мимо проходил ? Председатель СК входит в структуру власти в России!
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1 час.

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