Александр Бастрыкин выразил крайне негативное отношение к миграционной политике России, призывая закрыть границы для мигрантов, которых, по его мнению, не ждут на родине.
Они не нужны даже на родине? Глава СК Бастрыкин призвал закрыть границы для мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
реванш
Что у нас за власть такая? Что ей не интересно мнение главы СК а прислушивается к мнению всяких барыг?? Или хотите повторения 1917 года??? Все бабло украденное у Отечества с собой не заберёте.
Ответить
5 час.
Владислав Владислав
Визовый режим для всех мигрантов. И тотальные проверки ранее въехавших и получивших гражданство
Ответить
1 час.
Владислав Владислав
А СК это не власть ? Бастрыкин, так, мимо проходил ? Председатель СК входит в структуру власти в России!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии