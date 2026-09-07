Nick Shirley Sues California Over 'Stop Nick Shirley Act' Independent investigative journalist Nick Shirley spent the better part of a year investigating alleged fraud at nonprofits accused of diverting taxpayer funds meant for immigrant services.
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