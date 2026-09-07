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Zero Hedge

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Nick Shirley Sues California Over 'Stop Nick Shirley Act'

Nick Shirley Sues California Over 'Stop Nick Shirley Act'

Nick Shirley Sues California Over 'Stop Nick Shirley Act' Independent investigative journalist Nick Shirley spent the better part of a year investigating alleged fraud at nonprofits accused of diverting taxpayer funds meant for immigrant services.

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