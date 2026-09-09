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Царьград

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Саудовская Аравия объявила тревогу в трёх городах из-за угрозы

Саудовская Аравия объявила тревогу в трёх городах из-за угрозы

Сирены тревоги прозвучали в Джизане, Наджране и Абхе. Жители Абхи укрывались в безопасных местах. Саудовская Аравия рассматривает возможность военных действий против «Ансар Аллах», стремясь избежать конфликта, но готова к силовым мерам.

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