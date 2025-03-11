Убитые дети, верившие в Христа, смотрят на нас

Татарву же Крымскую фильтровали, ну и прочих можно так же. В любом случае наказание должно быть неотвратимым, физическим и необратимым. Украденные раз и отобранные денЮжки опять наживуться, а вот выколонные глазоньки опять не вырастут. Как и суставчики расплющенные кувалдой. Я понятно объяснил???

А

Александр24

Несколько лет нашей войны в Сирии и всё псу под хвост! Дело не было до конца доделано, оставили этих тварей, не добив в их логове, и вот результат. Ситуация один в один как с Украиной -не уничтожим под корень это фашистско-бандеровское отродье, получим сирийскую ситуацию и всё вернётся на круги своя, только воевать придётся нашим внукам. А "мирные" переговоры приведут к ещё большему морю крови.