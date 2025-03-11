ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Убитые дети, верившие в Христа, смотрят на нас

Убитые дети, верившие в Христа, смотрят на нас

БлокнотРУ Геноцид, резня, массовые убийства. Это то, что происходит прямо сейчас в Сирии.

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Комментарии
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Владимир Гусев
Татарву же Крымскую фильтровали, ну и прочих можно так же. В любом случае наказание должно быть неотвратимым, физическим и необратимым. Украденные раз и отобранные денЮжки опять наживуться, а вот выколонные глазоньки опять не вырастут. Как и суставчики расплющенные кувалдой. Я понятно объяснил???
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6 час.
А
Александр24
Несколько лет нашей войны в Сирии и всё псу под хвост! Дело не было до конца доделано, оставили этих тварей, не добив в их логове, и вот результат. Ситуация один в один как с Украиной -не уничтожим под корень это фашистско-бандеровское отродье, получим сирийскую ситуацию и всё вернётся на круги своя, только воевать придётся нашим внукам. А &quot;мирные&quot; переговоры приведут к ещё большему морю крови.
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6 час.
Н
Наталья
Это же самое ждет и Россию. Если чиновники не опомнятся.
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3 час.
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