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"Ходим со свистком": грибники Алтайского края рассказали о своих походах в лес

"Ходим со свистком": грибники Алтайского края рассказали о своих походах в лес

Грибники Алтайского края продолжают выбираться в леса, но походы запоминаются не только грибами, но и следами диких зверей — в районе села Фирсово Первомайского района они наткнулись на следы, предположительно, медведя.

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