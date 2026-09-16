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Происшествия

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В Московской области офицеры СК России приняли участие в мероприятии, посвященном сохранению исторических традиций и преемственности поколений

В Московской области офицеры СК России приняли участие в мероприятии, посвященном сохранению исторических традиций и преемственности поколений

В преддверии праздника Рождества Пресвятой Богородицы советник при Председателе СК России Александр Вячеславович Федоров совместно с сотрудниками ГСУ СК России по Московской области и кадетами принял участие в мероприятии, посвященном сохранению исторических традиций и преемственности поколений.

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