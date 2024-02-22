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Лидер группы «Любэ» рассказал о своем отношении к персональным санкциям ЕС

Лидер группы «Любэ» рассказал о своем отношении к персональным санкциям ЕС

Группа «Любэ» 22 и 23 февраля отметит свое 35-летие на сцене «Крокус Сити Холла». Накануне юбилейного концерта ее бессменный лидер народный артист России Николай Расторгуев дал интервью «Известиям» и рассказал о том, как относится к персональным санкциям Евросоюза, о которых говорится в восьмом пакете.

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