Трамп назначил спецпосланника для прямого общения с Зеленским

Должность спецпосланника по прямому общению с главой киевского режима Владимиром Зеленским и украинским руководством получил отставной генерал Кит Келлог, заявил президент США Дональд Трамп 15 марта в социальной сети Truth Social.
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