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19-летний юноша утонул в Бийске во время отдыха с семьей

19-летний юноша утонул в Бийске во время отдыха с семьей

В Бийске утонул 19-летний молодой человек. Он находился на отдыхе с семьей на реке Бии у набережной парка "Прибрежный", сообщает telegram-канал "Деловой Бийск".

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