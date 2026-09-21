19-летний юноша утонул в Бийске во время отдыха с семьей

В Бийске утонул 19-летний молодой человек. Он находился на отдыхе с семьей на реке Бии у набережной парка "Прибрежный", сообщает telegram-канал "Деловой Бийск".
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