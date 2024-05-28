Депутат Шаргунов: Если запрещать «Вредные советы», то пора запретить и «Колобка»

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, депутат фракции КПРФ Сергей Шаргунов заявил, что требование прокуратуры изъять из красноярского магазина книгу детских стихов «Вредные советы» Григория Остера является незаконным, сообщает «Подъем».
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