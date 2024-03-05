Дмитрий Тарасов пожаловался на безденежье

Футболист Дмитрий Тарасов сделал заявление. Этой зимой семья Дмитрия Тарасова стала еще больше. Анастасия Костенко родила футболисту второго сына, так что теперь он отец пятерых детей: старшей дочери от первого брака и четверых отпрысков от нынешней супруги.