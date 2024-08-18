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"Мне никто не запретит говорить". Глава немецкого журнала высказался о Путине

"Мне никто не запретит говорить". Глава немецкого журнала высказался о Путине

Президент РФ Владимир Путин © РИА Новости / Михаил КлиментьевВчера 2,3K прочитали Главный редактор закрытого в Германии политического журнала Compact Юрген Эльзессер назвал себя сторонником президента России Владимира Путина, сообщает агентство DPA.

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