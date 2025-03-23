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Царьград

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Военная пропаганда в Германии: Пушков – Четвёртый Рейх на пороге

Военная пропаганда в Германии: Пушков – Четвёртый Рейх на пороге

Русский сенатор Пушков заявил, что Четвёртый Рейх уже на пороге. Власти Германии встали на путь военной пропаганды.

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