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Данияр Елеусинов о бое Алимханулы – Гуальтьери: «Гуальтьери – серьезный соперник»

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов поделился мнением о бое между Жанибеком Алимханулы и Винченцо Гуальтьери: «Очень хороший и тяжелый бой для Жанибека.

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