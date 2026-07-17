📈 Обзор рынка металлов на 17 июля Прошедшая неделя характеризовалась преобладанием негативных настроений: из девяти отслеживаемых металлов шесть закрылись в минусе.
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📈 Обзор рынка металлов на 17 июля Прошедшая неделя характеризовалась преобладанием негативных настроений: из девяти отслеживаемых металлов шесть закрылись в минусе.
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