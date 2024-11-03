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Царьград

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22 вагона с углём сошли с рельсов в Башкирии

22 вагона с углём сошли с рельсов в Башкирии

Сегодня ночью в Башкирии произошёл сход с рельсов 22 вагонов, гружённых углём, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

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