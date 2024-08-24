Театр абсурда
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Театр абсурда

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Убийство русских по меркам Запада благое дело, ради этого нужно давать деньги всем кто будет нас убивать

Убийство русских по меркам Запада благое дело, ради этого нужно давать деньги всем кто будет нас убивать

Причины для ненависти Я читал, ув. друзья, о серии жестоких экспериментов над внушаемыми людьми, которых во время гипнотического транса убеждали испытывать сильнейшую безотчётную ненависть к человеку, который сейчас сидит за стеклом в соседней комнате.

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