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Царьград

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Белик: Зеленский подписал "столетнее партнерство", сдав Украину Британии

Белик: Зеленский подписал "столетнее партнерство", сдав Украину Британии

Депутат Дмитрий Белик обвиняет Владимира Зеленского в сдаче Украины Великобритании вследствие подписания с Киром Стармером соглашения о "столетнем партнерстве", углубляющего оборонное и научно-техническое сотрудничество.

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