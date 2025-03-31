Аборт и ЛГБТ*: Школьную выставку в США наполнили феминистическими смыслами

Проект создан самими учениками и является составной частью факультативного урока женской истории.В американском штате Вирджиния в государственной средней школе Фэрфакс состоялась выставка в виде алфавита, посвященная месяцу истории женщин.
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