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Север Пресс

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В ЯНАО стартовал прием заявок на форум «Жизнь героя»

В ЯНАО стартовал прием заявок на форум «Жизнь героя»

С 20 по 23 ноября в Ноябрьске состоится II региональный форум «Жизнь героя». Заявки принимаются до 25 октября.

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