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Парламентская газета

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Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    а где смеяться то надо ???🤔Володин поздравил...
  • Nik Nik
    Ну да, смешноМаска рассмешила ...
  • Ингерман Ланская
    и савейских анекдотов: На экзамене по истории. - В каком году в России было отменено крепостное право? - Ну... это......Володин поздравил...

Володин поздравил мусульман России с наступлением Курбан-байрама

Володин поздравил мусульман России с наступлением Курбан-байрама

Курбан-байрам напоминает о важности заботы о ближнем, внимания и бережного отношения друг к другу. Об этом 6 июня заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя мусульман России с наступлением Курбан-байрама, указывается на сайте палаты.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
Из савейских анекдотов: если бы великие поэты жили на 100 лет позже, Пушкин все равно был бы застрелен в 37-м, а Лермонтов - в 41-м....
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12 час.
Ингерман Ланская
и савейских анекдотов: На экзамене по истории. - В каком году в России было отменено крепостное право? - Ну... это... - в 61-м? - Это, что... когда Гагарин в космос полетел!?
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12 час.
Астон Мартин
а где смеяться то надо ???🤔
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7 час.
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