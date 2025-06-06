Володин поздравил мусульман России с наступлением Курбан-байрама

Ингерман Ланская Из савейских анекдотов: если бы великие поэты жили на 100 лет позже, Пушкин все равно был бы застрелен в 37-м, а Лермонтов - в 41-м....

Ингерман Ланская и савейских анекдотов: На экзамене по истории. - В каком году в России было отменено крепостное право? - Ну... это... - в 61-м? - Это, что... когда Гагарин в космос полетел!?