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Шешко о сравнениях с Холандом: «Единственное, в чем мы похожи, – это рост. Мы быстры, но у нас разный стиль игры»

Шешко о сравнениях с Холандом: «Единственное, в чем мы похожи, – это рост. Мы быстры, но у нас разный стиль игры»

«Я уже говорил, что я самостоятельный игрок. Единственное, в чем мы отчасти похожи, – это, конечно, рост.

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