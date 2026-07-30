Gulf Oil Exports Struggle to Recover Despite Higher Hormuz Traffic

Shipping traffic through the Strait of Hormuz slightly increased as US-Iran negotiations remained ongoing in an effort to restore peace after the memorandum of understanding collapsed amid two weeks of tit-for-tat strikes, according to Pakistan's Foreign Ministry spokesperson Tahir Andrabi, who provided no further details.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)