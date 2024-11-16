Политнавигатор Украинский дипломат Владимир Толкач отметил, что за последние два года президенты Украины и Сербии встречались шесть раз.
Посол Украины в Сербии: Белград оказал помощь Киеву в размере 52 миллиона евро
Комментарии
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Игорь Кузнецов
В Минобороны РФ начали "разрабатывать" все схемы приёма и оплаты объектов строительства, которые заключали со строительными организациями ещё несколько лет назад. Как я понимаю, настало время, прошли выборы президента РФ, Шойгу перевели с должности министра обороны и начались аресты и посадки. В данном случае о поставках вооружений была задействована Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Она была переподчинена президенту, в подчинении Минобороны осталась только Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. / май 2024 года / Видимо решение о продаже Украине принимали из-за того, что в 2019-2023 гг. российский экспорт вооружений упал на 53% по сравнению с предыдущей пятилеткой (2014-2018 гг.).
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1 час.
Сергей Вотинцев
Понятно, что наши генералы виноваты, но Вучич то чего прогибается... Тот еще козел в огороде Украины...
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1 час.
Игорь Кузнецов
Не совсем понял употребления выражения "козёл в огороде" в данном случае. Так говорят о тех, кто старается поживиться чужим добром, которое "ограждено забором". Мировой рынок вооружений имеет свои правила и особенности. Можно продавать боеприпасы кому-то (не в зону конфликта) - продавай. Если не ты, другие найдутся. Достаточно посмотреть как страны бывшего Варшавского договора, которые нарастили экспорт вооружений со своих заводов, которые заработали на выпуск ещё советского вооружения (боеприпасов). Или Турция - взяла и продала "Байроктары" и Украине, и России.
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53 мин.
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