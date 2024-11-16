Посол Украины в Сербии: Белград оказал помощь Киеву в размере 52 миллиона евро

Игорь Кузнецов В Минобороны РФ начали "разрабатывать" все схемы приёма и оплаты объектов строительства, которые заключали со строительными организациями ещё несколько лет назад. Как я понимаю, настало время, прошли выборы президента РФ, Шойгу перевели с должности министра обороны и начались аресты и посадки. В данном случае о поставках вооружений была задействована Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Она была переподчинена президенту, в подчинении Минобороны осталась только Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. / май 2024 года / Видимо решение о продаже Украине принимали из-за того, что в 2019-2023 гг. российский экспорт вооружений упал на 53% по сравнению с предыдущей пятилеткой (2014-2018 гг.).

Сергей Вотинцев Понятно, что наши генералы виноваты, но Вучич то чего прогибается... Тот еще козел в огороде Украины...