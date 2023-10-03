За прошедшие дежурные сутки в Ивановской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими

В Иванове в 10-50 на улице Благова 45-летний мужчина, управляя автомобилем «Скания» с полуприцепом «Кроне», совершил наезд на 36-летнего мужчину-пешехода, переходившего проезжую часть справа налево вне пешеходного перехода.
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